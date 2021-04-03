В Україні 399 тисяч людей очікують в черзі на вакцинацію від коронавіруса

Станом на 2 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини. Всього щеплення отримали вже 286 647 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За минулу добу 2 квітня в Україні щеплено 18 814 людей. В МОЗ наводять для порівняння кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, всього дві людини.

Раніше Степанов заявив, що Україна вже заключила контракти на поставки 22 млн доз вакцин від коронавіруса. Найближчими днями очікуються контракти на ще 15 млн доз.

Як відомо, за планами МОЗ, до кінця року в Україні можуть бути вакциновані 60% людей.

Наразі вакцинація в Україні проводиться препаратом AstraZeneca. 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac, всього 215 тисяч доз. Її лаборатоний контроль має завершитися до 9 квітня, і після цього буде дозволена вакцинація цим препаратом.