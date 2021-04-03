В Україні 399 тисяч людей очікують в черзі на вакцинацію від коронавіруса
Станом на 2 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини. Всього щеплення отримали вже 286 647 людей.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози вакцини, всього дві людини.
За минулу добу 2 квітня в Україні щеплено 18 814 людей. В МОЗ наводять для порівняння кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
- Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
- Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
- Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
- Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
- Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
- Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
- Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
- Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
- Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
- Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
- Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
- Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
- Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
- Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
- Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
- Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
- Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
- Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
- Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
- Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
- Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
- Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
- Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше Степанов заявив, що Україна вже заключила контракти на поставки 22 млн доз вакцин від коронавіруса. Найближчими днями очікуються контракти на ще 15 млн доз.
Як відомо, за планами МОЗ, до кінця року в Україні можуть бути вакциновані 60% людей.
Наразі вакцинація в Україні проводиться препаратом AstraZeneca. 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac, всього 215 тисяч доз. Її лаборатоний контроль має завершитися до 9 квітня, і після цього буде дозволена вакцинація цим препаратом.