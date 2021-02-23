В Україні 4 182 нових випадки коронавірусу

Серед хворих за вчора - 252 дитини і 219 медпрацівників. Найбільше заражень в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Києві (454), Вінницькій (243) та Закарпатської (224) областях.

Також вчора через COVID-19 було госпіталізовано 1236 осіб, виявлено 153 летальних випадки, 4351 пацієнт видужав.

Всього за добу проведено 49 600 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 23 660, методом ІФА - 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11 158.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 311 тисяч 844 людини, летальних випадків - 25 309, одужали 1 млн 151 тисяча 777 осіб. Активними хворими залишаються 160 067 пацієнтів.