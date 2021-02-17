ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 4 286 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 08:17
В Україні 4 286 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 4 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Так, за добу було виявлено 147 летальних випадків, 2330 осіб були госпіталізовані, 5927 - одужали. Серед хворих COVID 304 дитини і 329 медпрацівників.

Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Києві (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.

За вчора було проведено 64 842 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 782, методом ІФА - 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген - 22 413

З початку пандемії в Україні виявили 1 млн 280 тисяч 904 випадків COVID, 24 689 - летальних випадків, 1 млн 128 тисяч 895 осіб одужали. Активними хворими залишаються 152 009 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області зараз переповнені пацієнтами лікарні з COVID. З-за цього в регіон терміново відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що вакцинація від COVID в Україні може початися наступного тижня. Спочатку передбачалося, що перше щеплення зроблять на цьому тижні.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Україна Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19