В Україні 4 286 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій
В Україні за минулу добу підтвердили 4 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Так, за добу було виявлено 147 летальних випадків, 2330 осіб були госпіталізовані, 5927 - одужали. Серед хворих COVID 304 дитини і 329 медпрацівників.
Найбільше заражень підтвердили в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Києві (366), Вінницькій (351) та Закарпатської (275) областях.
За вчора було проведено 64 842 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 782, методом ІФА - 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген - 22 413
З початку пандемії в Україні виявили 1 млн 280 тисяч 904 випадків COVID, 24 689 - летальних випадків, 1 млн 128 тисяч 895 осіб одужали. Активними хворими залишаються 152 009 пацієнтів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області зараз переповнені пацієнтами лікарні з COVID. З-за цього в регіон терміново відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що вакцинація від COVID в Україні може початися наступного тижня. Спочатку передбачалося, що перше щеплення зроблять на цьому тижні.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу.