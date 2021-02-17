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В Украине 4 286 новых случаев коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 08:17
В Украине 4 286 новых случаев коронавируса и более 2 тысяч госпитализаций Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 286 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, за сутки было выявлено 147 летальных случаев, 2330 человек были госпитализированы, 5927 - выздоровели. Среди заболевших COVID 304 ребенка и 329 медработников.

Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

За вчера было проведено 64 842 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 413

С начала пандемии в Украине выявили 1 млн 280 тысяч 904 случаев COVID, 24 689 - летальных случаев, 1 млн 128 тысяч 895 человек выздоровели. Активными больными остаются 152 009 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области сейчас переполнены больницы пациентами с COVID. Из-за этого в регион срочно отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Степанов заявил, что вакцинация от COVID в Украине может начаться на следующей неделе. Изначально предполагалось, что первую прививку сделают на этой неделе.

Отметим, в Министерство здравоохранения Украины подали заявки о государственной регистрации трех вакцин от коронавируса.

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