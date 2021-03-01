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В Україні 4285 нових заражень коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

Станом на ранок понеділка, 1 березня, в Україні виявили 4285 нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків за добу у Вінницькій та Івано-Фраківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

За вчора госпіталізували 1 779 осіб; померли 68 осіб, а одужав 1701 пацієнт.

За добу зробили 23 066 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 394, методом ІФА - 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 352 134 особи; одужали 1 171 724 особи, а померли 26 050 людей.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого запущена вакцинація від коронавірусу. Всі бажаючі зможуть самостійно записатися на щеплення декількома способами. Така можливість з'явиться у населення на початку березня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для запису на щеплення не обов'язково мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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