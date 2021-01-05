В Україні 5334 нових випадки коронавірусу

В Україні 5334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків в Києві, Одеській та Запорізькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 1 280 осіб; померли 202 людини, а одужали - 13 850 осіб. За добу здійснили 39 286 тестувань на коронавірусом (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
З початку пандемії в Україні підтвердили 1 083 585 випадків COVID-19, одужали 747 408 людей, 19 129 осіб померли.
Нагадаємо, в МОЗ України дали рекомендаії, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.
Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.