RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні 5334 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні 5334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків в Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 1 280 осіб; померли 202 людини, а одужали - 13 850 осіб. За добу здійснили 39 286 тестувань на коронавірусом (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 1 083 585 випадків COVID-19, одужали 747 408 людей, 19 129 осіб померли.

Нагадаємо, в МОЗ України дали рекомендаії, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину з 8 по 24 січня, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус