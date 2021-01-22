В Україні 5348 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу виявили 5348 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Так, за вчора госпіталізували 1 900 осіб, померли 163 особи та одужали 14 239 осіб.

За добу зробили 43 593 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 23 410, методом ІФА - 20 183).

За весь час пандемії заразились 1 182 969 осіб, одужали 928 969 пацієнтів та померли 21 662 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Нагадаємо, Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора з придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

Також в Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з біднішими сусідами і Африкою. Цей механізм буде діяти окремо від COVAX.