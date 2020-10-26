В Україні 5426 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили в Харківській, Одеській, Житомирській і Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Лідером з добового приросту стала Харківська область - тут підтвердили 478 нових випадків. Також в числі регіонів з найбільшим приростом потрапили Одеська (+348), Житомирська (+345), Львівська (+335) області. У Києві за добу підтвердили 308 нових випадків.

За добу було проведено 33 771 тестування на коронавірус. З них 28 779 - методом ПЛР, 4992 - методом ІФА.

Всього з початку пандемії в Україні виявили вже 348 924 захворювань COVID-19. Померли 6464 людини (+73), одужали 142 537 (+1029). Активними хворими залишаються 199 923 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить можливості введення тотального карантину в країні.

Також повідомлялося, що 25 жовтня в Харкові в чорнобильському диспансері з вікна випав пацієнт, заражений коронавірусом. Він загинув.

Крім цього за станом на 25 жовтня в Україні були зайняті 61,1% лікарняних ліжок для лікування коронавірусу.