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В Україні 5529 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні заразились коронавірусом 5 529 людей, також за вчора зробили 48 736 тестувань. Найбільше нових заражень виявили у Львівській області та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, вчора госпіталізували 1941 людину, померли 149 пацієнтів та 11 946 осіб одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

В Україні з початку пандемії заразились коронавірусом 1 206 412 осіб; 992 031 особа одужала і 22 351 людина померла.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає введення нового локдауну через коронавірус. Таке рішення можуть прийняти, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження, причиною є краща статистика по коронавірусу.

Також раніше експерти оцінили ефективність січневого локдауну, їх думки розділилися.

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