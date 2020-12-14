В Україні 6451 новий випадок коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилась 6451 людина. Найбільше заражень за добу в Києві, Одеській та Київській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як він зазначає, 13 грудня було здійснено 25 582 тестування (зокрема методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5 089).

За даними голови МОЗ, за вчора одужали 5154 людей і 94 паціенти померли.

Складна епідеміологічна ситуація в Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили вже більше 900 тисяч випадків коронавірусу. За цей час проведено 5 052 686 ПЛР-тестувань.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

При цьому в МОЗ повідомили, хто перший отримає вакцину проти коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп.

Зазначимо, що вакцинацію від COVID-19 в Україні будуть проводити за двома сценаріями - стаціонарно і за допомогою мобільних груп.