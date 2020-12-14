ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 6451 новий випадок коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 08:15
В Україні 6451 новий випадок коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилась 6451 людина. Найбільше заражень за добу в Києві, Одеській та Київській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як він зазначає, 13 грудня було здійснено 25 582 тестування (зокрема методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5 089).

За даними голови МОЗ, за вчора одужали 5154 людей і 94 паціенти померли.

Складна епідеміологічна ситуація в Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили вже більше 900 тисяч випадків коронавірусу. За цей час проведено 5 052 686 ПЛР-тестувань.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

При цьому в МОЗ повідомили, хто перший отримає вакцину проти коронавірусу в Україні. Є 9 основних груп.

Зазначимо, що вакцинацію від COVID-19 в Україні будуть проводити за двома сценаріями - стаціонарно і за допомогою мобільних груп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19