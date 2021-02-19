В Україні 6531 новий COVID-випадок

МОЗ повідомив про 6531 новий випадок коронавірусу в Україні. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 293 672 особи, одужали 1 139 977 осіб та 24 972 пацієнти померли.

За добу зробили 61 215 тестувань (зокрема методом ПЛР - 26 095, методом ІФА - 15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 553).

За вчора госпіталізували 2 304 особи; померли 120 осіб та 5857 людей одужали.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня. З 24 лютого в Україні знову почне діяти адаптивний карантин.

Більше про нові карантинні обмеження ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.