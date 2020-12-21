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В Україні 6545 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 08:12
В Україні 6545 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили різкий спад випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 6545 людей. Найбільше заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За минулу добу здійснили лише 26 839 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 22 149, методом ІФА - 4 690).

Вчора госпіталізували 1 766 осіб, 80 людей померли та 5106 - одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

За весь час захворіло 970 993 особи, з них 586 268 паціентів одужали.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Зазначимр, уряд оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня.

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