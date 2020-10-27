В Україні 6677 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Такі дані оприлюднив Рада національної безпеки і оборони України.

Так, найбільше людей захворіли в Харківській області - 556. У п'ятірку антилідерів також входять Київ (+525), Львівська (+478), Одеська (+461) і Чернівецька (+389) області.

Всього за добу було проведено 56 710 тестувань на коронавірус. З них 33 361 дослідження методом ПЛР та 22 349 - методом ІФА.

З початку пандемії в країні захворіли вже 355 601 людина. Померли 6 590 (+126) пацієнтів, що видужали - 145 336 (+2799). Активними хворими залишаються 203 675 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують зростання захворюваності коронавірусом найближчим часом, однак це не пов'язано з виборами.

Також повідомлялося, що в п'яти регіонах України не встигають перевіряти тести на коронавірус день у день. При цьому 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.