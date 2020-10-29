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В Україні 7 342 нових випадків коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу підтвердили 7 342 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже 370 417 осіб.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (+577), Харківській (+575), Хмельницькій (+478), Одеської (+416) і Львівській (+404) областях.

Всього з початку пандемії в Україні померли від COVID-19 вже 6 868 (+113) людина, одужали - 151 632 (+2 990) пацієнтів. Активними хворими залишаються 211 917 осіб.

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Відзначимо, вчора в Україні зафіксували трохи більше нових випадків COVID-19 - заразилися 7474 осіб. При цьому вчора підтвердили новий антирекорд по летальних випадках - померли 165 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, що вчора Кабінет міністрів продовжили режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року. Він був введений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня в Україні були зайняті 65% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому як і раніше жоден регіон не готовий до ослаблення карантину.

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