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В Україні майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу, понад 16 тисяч видужали

Новость на русском → Україна, Вівторок 29 грудня 2020 08:10
В Україні майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу, понад 16 тисяч видужали Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 6 988 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 16 106 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше заражень виявили в Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях. Серед хворих COVID-19 324 дитини і 337 медпрацівників. За добу госпіталізували 1298 осіб, померли - 232.

Всього було проведено 43 585 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 965, методом ІФА - 17 620.

З початку пандемії COVID-19 заразилися вже 1 мільйон 37 тисяч 362 людини, померли - 18 081, одужали - 681 835. Активними хворими залишаються 355 527 пацієнтів.

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою в Україні зафіксували значне зростання захворюваності. У понеділок повідомляли про 4 385 нових випадків зараження, що є мінімумом з початку жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що в НАНУ назвали число українців, яких необхідно вакцинувати від коронавірусу для подолання епідемії.

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