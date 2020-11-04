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В Україні понад 9,5 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні вже заразилися 420 617 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Це черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому вперше в Україні підтвердили понад 9 тисяч заражень в добу.

Найбільше нових випадків зафіксували в києві (+856), Харківській (+850), Донецької (+636), Одеської (+547) та Хмельницькій (+511) областях.

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За добу проведено 72 442 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 278, методом ІФА - 30 164.

Також за добу зафіксували ще два рекорди по COVID-19 - померли 199 і видужали пацієнтів 7536. З початку пандемії зафіксовано 7731 летальний випадок від коронавірусу, одужали - 176 404 пацієнти. Активним хворими залишаються 244 213 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести карантин вихідного дня.

Також РБК-Україна писало, що карантин вихідного дня не передбачає всеукраїнського локдауну за зразком весни цього року. Громадський транспорт як і раніше буде працювати.

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