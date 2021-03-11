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В Україні понад 9 тисяч випадків COVID і 4 250 госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 9 084 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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