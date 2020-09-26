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В Україні у лікарнях перебувають майже 13 тисяч пацієнтів з коронавірусом

Новость на русском → Україна, Субота 26 вересня 2020 12:25
В Україні у лікарнях перебувають майже 13 тисяч пацієнтів з коронавірусом Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарнях перебувають 12,8 тисячі осіб, у яких підтверджено діагноз або є підозра на коронавірус. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це він розповів під час брифінгу.

"Сьогодні вранці в наших лікарнях перебуває з підтвердженим діагнозом COVID-19, або з підозрою... на ліжках, відведених під лікування коронавірусної хвороби, знаходиться 12865 осіб, яким надається відповідна медична допомога в умовах стаціонару", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, в країні за останню добу підтвердили рекордне число заражень коронавірусом - 3833, а найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони, за час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 195 504 особи. Побороли хворобу 86 873 особи, в тому числі 1740 - за вчора.

Як писало РБК-Україна, тотальний карантин в Україні можливий у разі "локдауну" медичної системи.

А глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що повернення до тотального карантину в Україні може привести до катастрофічних наслідків, тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

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