ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні понад чверть населення пройшли повний курс вакцинації, - Ляшко

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 листопада 2021 10:28
В Україні понад чверть населення пройшли повний курс вакцинації, - Ляшко Фото: в Україні понад 25% населення зробили дві дози щеплення (прес-служба КОДА)
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад чверть населення країни. Також майже 40% українців вакциновано однією дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.

"На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення", - заявив Ляшко.

За його словами, лідером із охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% - завершили курс вакцинації.

Проте найменша кількість вакцинованих цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Нагадаємо, в Україні за перший тиждень листопада зробили понад 1,6 млн щеплень проти COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус