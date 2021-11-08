В Україні понад чверть населення пройшли повний курс вакцинації, - Ляшко
Фото: в Україні понад 25% населення зробили дві дози щеплення (прес-служба КОДА)
Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад чверть населення країни. Також майже 40% українців вакциновано однією дозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.
"На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення", - заявив Ляшко.
За його словами, лідером із охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% - завершили курс вакцинації.
Проте найменша кількість вакцинованих цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.