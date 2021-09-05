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В Україні ще майже 1400 нових випадків коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

В Україні вчора, 4 вересня, підтвердили ще 1379 нових випадків COVID-19. Серед інфікованих 102 дітей та 28 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Вчора до лікарень госпіталізували 899 хворих на коронавірус, а одужали від COVID-19 ще 407 пацієнтів. Водночас жертвами хвороби стали 17 громадян.

За добу на коронавірус перевірили 16 146 людей методом ПЛР, 2 788 людей методом ІФА та ще 16 011 осіб експрес-тестами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України