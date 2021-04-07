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В Україні ще 15 415 випадків COVID-19, а також майже 500 смертей

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 08:16
В Україні ще 15 415 випадків COVID-19, а також майже 500 смертей Фото: найбільше заражень в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 6 квітня, виявили ще 15 415 випадків коронавірусу. При цьому підтвердили 481 летальний випадок - це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

До цього антирекордом був 433 летальних випадки, підтверджених 2 квітня.

Серед хворих 636 дітей та 437 медпрацівників. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1417), Одеській (1236), Київської (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

Всього за добу госпіталізували 5587 осіб, одужали - 11 472 людини.

Проведено 140 224 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397.

З початку пандемії в країні захворіли вже 1 млн 784 тисяч 579 осіб, одужали 1 млн 373 тисяч 851, летальних випадків 35 498.

Нагадаємо, вчора у Харківській, Сумській і Житомирській областях підтвердили циркуляцію британського штаму коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в двох областях України виявили південноафриканський штам коронавірусу.

Також Степанов повідомляв, що зараз в Україні 67 тисяч лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID. Їх кількість більше збільшити не можна. При цьому в лікарнях перебуває близько 47 тисяч осіб з коронавірусом.

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