ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні ще майже 5 тисяч нових випадків COVID, 12 845 осіб одужали

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 травня 2021 08:19
В Україні ще майже 5 тисяч нових випадків COVID, 12 845 осіб одужали Фото :в Україні зменшилася кількість нових заражень(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 20 травня, підтвердили 4 984 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 845 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше заражень за вчора виявили в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Серед захворілих 278 дітей та 97 медичних працівників. Також за вчора було госпіталізовано 1785 осіб, летальних випадків - 202.

Всього за добу проведено 62 577 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР-26 154, методом ІФА - 11 454, Експрес-тестами - 24 969.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 2 млн 175 тисяч 382 людини, летальних випадків - 49 101, одужали - 1 млн 929 тисяч 39.

У порівнянні з попередньою добою, кількість нових випадків заражень зменшилася на 181.

Нагадаємо, вчора новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що сподівається, що в Україні до кінця року вакцинують від коронавірусу всіх бажаючих. Поки вакцинували трохи більше мільйона осіб.

Також повідомлялося, що у ВООЗ вважають ефективними всі схвалені вакцини проти всіх відомих варіантів COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19