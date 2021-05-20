Всі схвалені вакцини ефективні проти всіх відомих варіантів COVID, - ВООЗ

Офіційно затверджені вакцини проти COVID-19 ефективні проти всіх відомих варіантів коронавірусу , включаючи той, що підживлює поточну хвилю в Індії. Боротися із новими варіантами коронавірусу можна із тими самими методами, що й проти класичного.

Про це заявив 20 травня директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге, передає The Australian.com.

"Усі варіанти вірусів COVID-19, які з'явились до цього часу, реагують на наявні, затверджені вакцини", - сказав Клюге, додавши, що всі варіанти коронавірусу можна контролювати за допомогою тих самих заходів, які використовувались дотепер - соціальної дистанції, масок тощо.

Раніше у ВООЗ заявили, що загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз в світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.

Раніше технічний керівник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.

Відзначимо, на початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Наразі Індія переживає масштабну спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням більше 230 мільйонів.