В Україні ще понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 24 вересня, підтвердили ще 8 267 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 715 дітей та 157 медичних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Вчора до лікарень з коронавірусом потрапили 2 035 українців, померли від хвороби 133 громадян, а одужали - 2 821 особа.
За минулу добу на коронавірус протестовано: 39 360 осіб методом ПЛР, 10 699 осіб методом ІФА та 29 020 осіб експрес-тестами.