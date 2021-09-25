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В Україні ще понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 24 вересня, підтвердили ще 8 267 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 715 дітей та 157 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Вчора до лікарень з коронавірусом потрапили 2 035 українців, померли від хвороби 133 громадян, а одужали - 2 821 особа.

За минулу добу на коронавірус протестовано: 39 360 осіб методом ПЛР, 10 699 осіб методом ІФА та 29 020 осіб експрес-тестами.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус