В Україні ще понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 20 березня, підтвердили 11 145 нових випадків коронавірусу. Жертвами хвороби стали 166 українців.

Про це на сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу було здійснено 68 776 тестувань на коронавірус, з них: методом ПЛР - 35 240, методом ІФА - 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген - 27 093.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях. У Києві вчора підтвердили 434 випадки COVID-19.

Вчора до лікарень потрапило 4 838 осіб з коронавірусом, а одужали від COVID-19 ще 3 877 осіб. Серед нових хворих 585 дітей та 199 медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні продовжує поширюватися "британський" штам коронавірусу, який називають втричі заразнішим за інші. Новий штам вже підтвердили на Прикарпатті, у Києві та ще трьох обласних центрах.

У Львові через ситуацію з коронавірусом планують розгорнути додаткові місця для пацієнтів з COVID-19.

Найближчим часом має відбутися засідання Ради нацбезпеки і оборони для обговорення питання щодо введення локдауну в Україні.