В Україні є інноваційні COVID-ліки, але їх не можна використовувати. Потрібен закон, - Радуцький

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що лікарі не можуть виписувати COVID-хворим інноваційні препарати, які Україна отримала від США. За його словами, для цього треба ухвалити закон.

Як розповів Радуцький, отримані від США інноваційні ліки вже розвезли в регіони країни, але їх застосування досі не дозволено на законодавчому рівні.

"Вони нам передали ці ліки. Але нам треба терміново прийняти закон про екстрене використання цих ліків. Ліки доставлені у регіони, але ми маємо прийняти законопроект, який дозволить їх використовувати", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що необхідно ухвалити такий самий законопроект, який Рада ухвалювала для того, щоб в Україні почали екстрено застосовувати вакцини від коронавірусу.