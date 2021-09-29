До кінця тижня інноваційні COVID-ліки будуть у кожній області, - МОЗ

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу надійдуть в кожну область України. У регіони планують завести Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови МОЗ Олександра Комарида .

Ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", - зазначив Комарида.

Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.