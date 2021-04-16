В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень COVID-госпіталізацій

В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом . Відповідають нормі показники у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Найкраща ситуація спостерігається в Закарпатській області - тут показник госпіталізацій становить 40,2 при нормі 60 на 100 тисяч населення. В Кіровоградській області цей показник становить 47,1, в Івано-Франківській - 49,4, в Херсонській - 59. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут рівень госпіталізацій становить 125,4. У Києві - 86,9.

При цьому згідно з даними апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО), станом на 16 квітня в Україні зайняті 46 239 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Всього таких ліжок 79 584.