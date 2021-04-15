Найближчими днями Чернівецька область може вийти з "червоної" зони, - Ляшко

Найближчими днями Чернівецька область може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки через коронавірус. В області був посилений карантин з 1 березня.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook .

За його словами, в цьому регіоні досягнута низка передумов для переходу в "жовту" зону.

Так, рівень тестування у Чернівецькій області в 4 рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення. При цьому коефіцієнт виявлення коронавірусу на чверть менший за цільовий показник у 20%

Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до поточних 49%, що менше встановленого граничного показника у 65% на чверть

Динаміка рівня госпіталізацій є однією із найкращих по країні і складає -25% госпіталізованих за останній тиждень

Рівень госпіталізацій за останні 2 тижні зменшився з 99 осіб на 100 тисяч населення до поточних 67, очікується, що найближчими днями рівень госпіталізацій у регіоні може опуститися нижче цільового показника у 60 осіб на 100 тисяч населення.

"Це третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка показує результат від впровадження вчасних та ефективних заходів адаптивного карантину", - наголосив Ляшко.