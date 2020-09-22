В Україні лише два регіони готові до ослаблення карантину: список
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
В Україні майже всі регіони не готові до ослаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська і Херсонська області.
Про це свідчать дані МОЗ.
Послабити карантин не можуть наступні регіони:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Середній показник по Україні - 107, тоді як нормою є 40 випадків захворювання. При цьому в Києві цей критерій становить 152,3, у Тернопільській області - 400,8, в Чернівецькій - 208,2.
Нагадаємо, всього в Україні коронавірусом захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.
Також повідомлялося, що Київ став першим регіоном України, де підтвердили понад 20 тисяч випадків COVID-19.