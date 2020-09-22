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В Україні лише два регіони готові до ослаблення карантину: список

Новость на русском → Україна, Вівторок 22 вересня 2020 12:03
В Україні лише два регіони готові до ослаблення карантину: список Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні майже всі регіони не готові до ослаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська і Херсонська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

Послабити карантин не можуть наступні регіони:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Середній показник по Україні - 107, тоді як нормою є 40 випадків захворювання. При цьому в Києві цей критерій становить 152,3, у Тернопільській області - 400,8, в Чернівецькій - 208,2.

Нагадаємо, всього в Україні коронавірусом захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.

Також повідомлялося, що Київ став першим регіоном України, де підтвердили понад 20 тисяч випадків COVID-19.

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