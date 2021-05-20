В Україні лише в одній області перевищено показник по COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу . Лише в одному регіоні перевищено показник по COVID-19.

Крім цього шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу в Києві (32,9%), Вінницькій (41,3%), Закарпатській (49,8%), Київській (48,9%), Миколаївській (42%) і Полтавській (46,2%) областях. А Вінницька область ще й за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування-4,8%.

Таким чином Донецька область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину. Всі інші регіони знаходяться в" жовтій " зоні.

Так, у Донецькій області перевищено рівень епідемічної небезпеки-101,5% при нормі не вище 100%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Відзначимо, вся Україна може перейти в "зелену" зону якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в Україні виявили 5165 нових випадків COVID-19. При цьому майже 17 тисяч людей одужали.