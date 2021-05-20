В Украине лишь в одной области превышен показатель по COVID-19

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу . Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19.

Кроме этого шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. А Винницкая область еще и по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Таким образом Донецкая область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина. Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Так, в Донецкой области превышен уровень эпидемической опасности - 101,5% при норме не выше 100%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Отметим, вся Украина может перейти в "зеленую" зону если не менее 13 регионов будут показывать меньше чем 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Также РБК-Украина писало, что за вчера в Украине выявили 5165 новых случаев COVID-19. При этом почти 17 тысяч человек выздоровели.