ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні менш як за місяць зробили 1,6 млн COVID-щеплень

Новость на русском →
Україна, Середа 21 липня 2021 09:27
В Україні менш як за місяць зробили 1,6 млн COVID-щеплень Фото: в Україні менш як за місяць зробили 1,6 млн COVID-щеплень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за 20 днів липня зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Що більше ніж за цілий минулий місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Як зазначають у відомстві, за минулу добу 100 003 людини вакциновано проти COVID-19.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416.

За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:

  • 654 мобільні бригади,
  • 1 830 пунктів щеплення;
  • 69 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей.

З них отримали 1 дозу вакцини - 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 501 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в країні проведено 4 279 666 щеплень.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу: щеплення можуть отримати всі охочі, віком від 18 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Україна
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус