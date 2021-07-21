В Україні менш як за місяць зробили 1,6 млн COVID-щеплень
В Україні за 20 днів липня зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Що більше ніж за цілий минулий місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Як зазначають у відомстві, за минулу добу 100 003 людини вакциновано проти COVID-19.
Зокрема, одну дозу вакцини отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416.
За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:
- 654 мобільні бригади,
- 1 830 пунктів щеплення;
- 69 центрів вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей.
З них отримали 1 дозу вакцини - 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 501 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в країні проведено 4 279 666 щеплень.
Нагадаємо, сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу: щеплення можуть отримати всі охочі, віком від 18 років.