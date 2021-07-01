В Україні можуть почати комбінувати різні вакцини від COVID-19, - Ляшко

В Україні можуть почати комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19. Таку рекомендацію МОЗ надала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
"У нас було засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Завтра на оперативному штабі МОЗ, швидше за все, будуть розглянуті їхні пропозиції з приводу взаємозамінності мРНК вакцин - Pfizer і Moderna", - заявив міністр.
Нагадаємо, дослідження німецьких вчених показало високу ефективність комбінації AstraZeneca і мРНК вакцин проти "Дельта"-штаму COVID-19.
Зазначимо, раніше нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna і Pfizer.