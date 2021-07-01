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В Україні можуть почати комбінувати різні вакцини від COVID-19, - Ляшко

Автор: Уляна Безпалько, Дмитрий Кузнецов

В Україні можуть почати комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19. Таку рекомендацію МОЗ надала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас було засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Завтра на оперативному штабі МОЗ, швидше за все, будуть розглянуті їхні пропозиції з приводу взаємозамінності мРНК вакцин - Pfizer і Moderna", - заявив міністр.

Нагадаємо, дослідження німецьких вчених показало високу ефективність комбінації AstraZeneca і мРНК вакцин проти "Дельта"-штаму COVID-19.

Зазначимо, раніше нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna і Pfizer.

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ВакцинаВіктор ЛяшкоКоронавірус