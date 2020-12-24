В Україні з початку пандемії заразилися коронавірусом понад мільйон осіб

В Україні за минулу добу підтвердили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися більше мільйона осіб.

Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих COVID-19 за вчора 488 дітей і 445 медпрацівників. Також 2721 пацієнт був госпіталізований, 223 - померли, одужали - 15 775.

Найбільше заражень в Києві (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київської (666) і Донецькій (636) областях.

Всього за добу було проведено 66 358 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 132, методом ІФА - 24 226.

З початку пандемії в Україні заразилися 1 001 132 людини, померли - 17 395, одужали - 631 435. Активними хворими залишаються 369 697 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що планують вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини.

Зазначимо, МОЗ 22 грудня затвердив національний план вакцинації українців від коронавірусу. Він включає чотири етапи.

Також РБК-Україна писало, що Польща може стати посередником України для отримання вакцин від COVID з Євросоюзу.