В Україні почалася COVID-вакцинація військових за межами ООС

У суботу, 20 березня, у Сухопутних військах Збройних сил України розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу військовослужбовців за межами ООС. Вакцинація стартувала в оперативних командуваннях "Північ" і "Схід".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України .

Вакцинація вже почалася в Чернігівському військовому госпіталі військових оперативного командування "Північ".

На першому етапі вакцинують військове командування та підпорядкованих частин Чернігівського гарнізону. Другий етап - проведуть за окремо визначеним графіком.

Зазначається, що першу дозу вакцини одержують військовослужбовці в підпорядкованих військових частинах, а також в установах командування в зоні відповідальності та районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також вакцинація почалася і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, в бригаді "Холодний Яр" щеплення роблять у медичному пункті в місці постійної дислокації військової частини.

Першим отримав щеплення командир бригади полковник Дмитро Брижинський. Він зазначив, що хоче власним прикладом показати підлеглим, що необхідно робити щеплення.

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду та пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під наглядом лікарів.