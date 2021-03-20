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В Україні почалася COVID-вакцинація військових за межами ООС

Новость на русском → Чернігівська область, Субота 20 березня 2021 16:21
В Україні почалася COVID-вакцинація військових за межами ООС Фото: військовий перед вакцинацією (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 20 березня, у Сухопутних військах Збройних сил України розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу військовослужбовців за межами ООС. Вакцинація стартувала в оперативних командуваннях "Північ" і "Схід".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Вакцинація вже почалася в Чернігівському військовому госпіталі військових оперативного командування "Північ".

На першому етапі вакцинують військове командування та підпорядкованих частин Чернігівського гарнізону. Другий етап - проведуть за окремо визначеним графіком.

Зазначається, що першу дозу вакцини одержують військовослужбовці в підпорядкованих військових частинах, а також в установах командування в зоні відповідальності та районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також вакцинація почалася і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, в бригаді "Холодний Яр" щеплення роблять у медичному пункті в місці постійної дислокації військової частини.

Першим отримав щеплення командир бригади полковник Дмитро Брижинський. Він зазначив, що хоче власним прикладом показати підлеглим, що необхідно робити щеплення.

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду та пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше МОЗ додав ветеранів АТО на Донбасі у категорію громадських діячів, які можуть прищепитися залишковими дозами Covishield.

Крім того, вакцинація військовослужбовців на Донбасі почалася 25 лютого. Першими отримали щеплення особовий склад госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Детальніше про процес читайте в матеріалі РБК-Україна "Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення".

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