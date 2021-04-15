В Україні розпочалася вакцинація спортсменів - олімпійців та паралімпійців

В Україні 15 квітня розпочали вакцинацію українських спортсменів - паралімпійців та олімпійців - напередодні їхньої участі в Олімпійських іграх. Щеплення здійснюють вакциною виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми хочемо, аби всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці - гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання - зберегти їхнє здоров'я і життя", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що вакцинація є добровільною.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України надало квоту на вакцини від коронавірусу для спортсменів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

За кожним, хто отримає щеплення CoronaVac, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.