ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні розпочалася вакцинація спортсменів - олімпійців та паралімпійців

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 12:38
В Україні розпочалася вакцинація спортсменів - олімпійців та паралімпійців Фото: спортсмени отримали перші дози вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні 15 квітня розпочали вакцинацію українських спортсменів - паралімпійців та олімпійців - напередодні їхньої участі в Олімпійських іграх. Щеплення здійснюють вакциною виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр наголосив, що вакцинація є добровільною.

"Ми хочемо, аби всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці - гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання - зберегти їхнє здоров'я і життя", - сказав Степанов.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України надало квоту на вакцини від коронавірусу для спортсменів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

За кожним, хто отримає щеплення CoronaVac, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19