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Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 22:22
Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні Фото: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вакцинація спортсменів на території України почнеться у квітні. Міністерство охорони здоров'я надало квоту на вакцини від коронавіруса.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно". Міністр наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

"Ми звернулися до МОЗу й домовилися, що матимемо квоту на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз у країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо розпочати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в ході Олімпійських ігр в Токіо у 2021 році, будуть щепити китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech. Вакцина вже є на території України.

За кожним, хто отримає щеплення CoronaVac, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени вибороли вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх.

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