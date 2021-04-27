В Україні почали прищеплювати другою дозою AstraZeneca

В Україні почали прищеплювати від коронавірусу другою дозою вакцини AstraZeneca . За вчора чотири людини в Запорізькій області отримали друге щеплення даної вакцини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) по COVID-19 .

Всього в Україні другу дозу отримали вже 9 осіб. При цьому дві людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, а ще троє - були повторно щеплені 8 квітня.

Всього за добу вакцинували 11 100 осіб, з яких 11 096 - першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3588 осіб, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.

З початку кампанії вакцинували першою дозою 539 124 українця.