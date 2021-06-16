В Україні почали вакцинувати від COVID залізничників: як записатись на щеплення

"Укрзалізниця" заявила про початок комплексного вакцинування працівників компанії. На першому етапі будуть щеплені залізничники в місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За інформацією компанії, імунізація буде проводитися вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac.

Зазначається, що працівники київських підрозділів "Укрзалізниці" можуть зареєструватися на щеплення за допомогою цифрового асистента "Букса. Помічник залізничника".

Для цього в головному меню чат-боту необхідно натиснути кнопку "Вакцинація проти СOVID-19" і покроково виконати підказки асистента.

Вказано, що для реєстрації необхідно обрати підрозділ в якому працює особа, його адресу, а також зазначити ПІБ та мобільний номер телефону.

У прес-службі додають, що дата та час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективній вакцинації проти COVID-19.