В Україні почали вакцинувати від COVID залізничників: як записатись на щеплення
"Укрзалізниця" заявила про початок комплексного вакцинування працівників компанії. На першому етапі будуть щеплені залізничники в місті Києві.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
За інформацією компанії, імунізація буде проводитися вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac.
Зазначається, що працівники київських підрозділів "Укрзалізниці" можуть зареєструватися на щеплення за допомогою цифрового асистента "Букса. Помічник залізничника".
Для цього в головному меню чат-боту необхідно натиснути кнопку "Вакцинація проти СOVID-19" і покроково виконати підказки асистента.
Вказано, що для реєстрації необхідно обрати підрозділ в якому працює особа, його адресу, а також зазначити ПІБ та мобільний номер телефону.
У прес-службі додають, що дата та час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективній вакцинації проти COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію у наступні вихідні.
Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.