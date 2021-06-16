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В Україні почали вакцинувати від COVID залізничників: як записатись на щеплення

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Київ, Середа 16 червня 2021 17:25
В Україні почали вакцинувати від COVID залізничників: як записатись на щеплення Фото: в Україні почали вакцинувати від COVID залізничників (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" заявила про початок комплексного вакцинування працівників компанії. На першому етапі будуть щеплені залізничники в місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За інформацією компанії, імунізація буде проводитися вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac.

Зазначається, що працівники київських підрозділів "Укрзалізниці" можуть зареєструватися на щеплення за допомогою цифрового асистента "Букса. Помічник залізничника".

Для цього в головному меню чат-боту необхідно натиснути кнопку "Вакцинація проти СOVID-19" і покроково виконати підказки асистента.

Вказано, що для реєстрації необхідно обрати підрозділ в якому працює особа, його адресу, а також зазначити ПІБ та мобільний номер телефону.

У прес-службі додають, що дата та час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективній вакцинації проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію у наступні вихідні.

Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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