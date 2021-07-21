В Україні почався п'ятий етап COVID-вакцинації: що це означає

Національний план вакцинації населення від коронавірусу включає 5 етапів. Відповідно, сьогодні починається останній.

Він передбачає, що всі пріорітетні групи населення отримали щеплення, і зараз почнуть вакцинувати решту громадян віком від 18 до 59 років.

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення", - сказав вчора на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.

Як вакцинуватися?

Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб

Записатись на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде зроблена і працювати жива черга в центрах вакцинації і пунктах щеплення.

Перелік центрів вакцинації та пунктів щеплення, а також їхній графік роботи, можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Етапи вакцинації в Україні

Національний план МОЗ з вакцинації населення мав п'ять етапів та передбачав щеплення для визначеної кількості людей:

Перший етап - щеплення мали отримати 367 тисяч людей із критичним ризиком інфікування. Це лікарі, що надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19, мобільних бригад з вакцинації, лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19 та працівники екстреної медичної допомоги.

Другий етап - охоплює близько 2,5 мільйона людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19, а також всіх, хто надає медичні послуги.

Третій етап - імунізація близько 7,2 мільйона людей із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Четвертий етап - та сама категорія людей, що віднесена до третього етапу, але охоплюватиме близько 11 мільйонів людей.

У МОЗ планували, що після реалізації 1–4 етапів і в умовах високої доступності вакцин від COVID-19 та в разі повного забезпечення ними, розпочнеться п’ятий етап.

До нього мали увійти близько 13 мільйонів людей. Вакцинуватися зможуть всі дорослі від 18 років, які не увійшли до пріоритетних груп.