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В Україні почнуть робити вакцинацію від COVID для дітей від 5 років, але не в цьому році

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 років в Україні почнуть робити з 2022 року. Але в пріоритеті - імунізація груп ризику і літніх людей.

Про це йдеться в матеріалі "Мала доза. Як у світі прищеплюють дітей від COVID і що планують в Україні".

До того ж дітям 5-11 років вводять спеціальну вакцину, якої в Україні ще немає, пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"Для них доза вакцина в три рази нижче. Це не означає, що ми можемо взяти ту вакцину, яка вводиться в дозуванні 0,3 і ввести дитині 0,1. Потрібен препарат у відповідній концентрації", - сказав він РБК-Україна.

За словами Лапія, спеціально створену вакцину повинен подати на реєстрацію в Україні виробник, вона може бут зареєстрована на початку січня.

Він додав, що через досить низьке охоплення груп ризику вакцинація для всіх дітей навряд чи буде в пріоритеті. Їм ніхто не заборонить отримати щеплення за згодою батьків, але активної агітації або закликів піти і отримати укол поки не буде.

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Вакцинація