Коли в Україні почнуть скасовувати карантин. МОЗ назвало умову

"Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порогу 70%. Всі інші підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.

За його словами, ця статистика підтверджує, що 70% українців буде вакциновано від коронавірусу. "Далі будемо переконувати і говорити", - додав він.

Міністр зазначив, що Україна повинна досягти цієї цифри. Це дозволить як в Данії, Великобританії та скандинавських країнах скасувати карантинні обмеження.

"У скандинавських країнах вже скасовують маски в транспорті, тому що відсоток вакцинації вже понад 75%", - підкреслив Ляшко.

У ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти та гості студії дають відповідь на питання, чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії.

Також Віктор Ляшко, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький та інші пояснюють, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 22 жовтня

Нагадаємо, у попередньому випуску Юлія Тимошенко повідала, хто "сосе" український газ.



А Савік Шустер розповів, скільки в Україні людей з високим доходом, середнім, нижче середнього і тих, хто живе за межею бідності.



Крім того, українці висловилися про те, чи вірять, що команда Зеленського впорається з енергетичною кризою.

Також старший науковий співробітник Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов розкритикував дипломатичну політику Зеленського.



Ще дивіться батл колишнього та нинішнього голів "Нафтогазу" і вирішуйте: хто з них - Коболєв чи Вітренко - врятував енергетичну безпеку України.