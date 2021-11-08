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Коли в Україні настане пік коронавірусу: прогноз експертів

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 08:17
Коли в Україні настане пік коронавірусу: прогноз експертів Фото: експерти спрогнозували пік епідемії коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що країна вже вийшла на пік епідемії коронавірусу, після якого захворюваність може поступово знижуватися. Проте експерти дають обережніші оцінки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід на пік. Коли епідемія COVID піде на спад і послаблять карантин".

Зокрема, у Київській школі економіки (KSE) поки що дотримуються своїх колишніх прогнозів: максимальне навантаження на медичну систему та пік очікуються у першій половині - середині листопада.

Але, за словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко, загроза того, що показники знову підуть нагору, все ще залишається.

Разом з тим співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що цього тижня країна може вийти на плато захворюваності. Але те, що епідемічні показники припинили зростання, за словами експерта, може пояснюватись двома причинами.

"Це могло спричинити те, що ми знаходимося на піку хвилі або наблизилися до нього, а також те, що наша медична система не справляється з напливом хворих через нестачу ліжок, кисню та ресурсу медичного персоналу. Припускаємо, що зараз зростає кількість смертей, які трапляються поза лікарнями. Ймовірно, ми фіксуватимемо набагато більше смертей у цей період пізніше, коли отримаємо дані про надмірну смертність", - припустив Ковтонюк.

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