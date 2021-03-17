В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб

В Україні за минулу добу підтвердили 289 летальних випадків від COVID-19. Це максимум з початку пандемії.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони .

До цього антирекордом було 285 летальних випадків. Стільки смертей було підтверджено за 11 грудня 2020 року.

Судячи зі статистики, зростання смертності від COVID-19 в Україні спостерігається з 10 березня.

Усього за вчора зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Одеській областях.