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В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 08:37
В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 289 летальних випадків від COVID-19. Це максимум з початку пандемії.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

До цього антирекордом було 285 летальних випадків. Стільки смертей було підтверджено за 11 грудня 2020 року.

Судячи зі статистики, зростання смертності від COVID-19 в Україні спостерігається з 10 березня.

Усього за вчора зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Одеській областях.

Нагадаємо, раніше вчені Національної академії наук прогнозували зростання смертності від COVID в Україні як мінімум до квітня. Зараз смертність ще не досягла свого піку.

Також РБК-Україна писало, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від COVID в країні. Кількість летальних випадків весняної хвилі коронавірусу вже перевищило показники осінньої хвилі COVID.

Крім цього повідомлялося, що весною в Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ за весь час пандемії. За останній тиждень в країні збільшилася кількість важких випадків COVID-19.

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