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В Україні майже всі області не готові послабити карантин

Автор: Максим Зайченко

Станом на 4 жовтня в Україні лише Кіровоградська область може послабити карантин. В інших регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх областях, крім вищезгаданої, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Це також стосується Києва.

У середньому по країні цей показник становить 133,3 при нормі у 40 випадків коронавірусної хвороби. У Києві цей критерій становить 167,5, а в Кіровоградській області - 20,9.

Відзначимо, за останню добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби, а за день до цього зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових захворювань.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в країні заповнено вже понад 50% ліжко-місць.

Крім цього, раніше в МОЗ назвали число учнів на самоізоляції, а також число заражених коронавірусом вчителів.

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