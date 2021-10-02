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В Україні виявили ще 11 809 нових випадків коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 1 жовтня в Україні виявили 11 809 нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків зафіксували в Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, за минулу добу з COVID-19 госпіталізували - 2 692 особи; померли від коронавірусу 203 людини, а одужали - 3 469 осіб.

Разом з тим вчора коронавірус протестовано: методом ПЛР - 46 962 особи, ІФА - 11 787, а експрес-тестами - 32 354 особи.

Загалом від початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли - 2 447 222 людини, одужали - 2 261 924, померли від коронавірусу - 56 649.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я України оцінили можливість введення локдауну в країні.

Додамо, що вчені НАН назвали регіони України з найзагрозливішою СOVID-ситуацією.

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