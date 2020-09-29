В Україні жоден регіон не готовий до ослаблення карантину

В Україні всі області і Київ не готові послабити карантин. А вчора вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідала тільки Кіровоградська область.

Такі дані оприлюднило МОЗ.

Майже у всіх регіонах України перевищений показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,2 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 149,4.

У Тернопільській області показник динаміки захворюваності найгірший і становить 377.

У Кіровоградській області він склав 15,9.

Нагадаємо, в понеділок у країні набуло чинності нове карантинне зонування. Так, у "червоній" зоні карантину виявився Тернопіль, а також Бережани Тернопільської області. У Києві ситуація покращилася - столиця тепер у "жовтій" зоні.

Як писало РБК-Україна, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Тернопільська область є лідером серед всіх регіонів України з підготовки лікарень до боротьби з коронавірусом. Область посідає сьоме місце серед регіонів України за кількістю виявлених випадків коронавірусу - з початку пандемії захворіли 13 303 (+164 за добу).