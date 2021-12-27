В Україні жодної "помаранчевої" зони, але є дві "червоні": ситуація в областях

Фото: МОЗ розповів про COVID-ситуацію в областях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на ранок 27 грудня жодна область України за епідеміологічними показниками не відповідає "помаранчевій" зоні карантину. Водночас два регіони все ще залишаються в "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.