ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні підтвердили ще 6813 нових випадків-19 і майже 350 смертей

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 травня 2021 08:08
В Україні підтвердили ще 6813 нових випадків-19 і майже 350 смертей Фото: найбільше заражень в Києві(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 12 травня, зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед захворілих-19 289 дітей та 160 медпрацівників. Найбільше заражень за добу виявили в Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) і Рівненській (459) областях.

Госпіталізували за вчора 2569 осіб, а також підтвердили 346 летальних випадків. Одужали при цьому 19 507 осіб.

Всього за 12 травня проведено 89 490 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-35 366, методом ІФА - 15 261, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 38 863.

З початку пандемії в країні заразилися 2 млн 135 тисяч 886 осіб, одужали - 1 млн 816 тисяч 643, летальних випадків - 47 333.

Нагадаємо, вчора Степанов повідомив, що в Україну 17 травня надійде наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer.

Зазначимо, вчора в Україні істотно скоротили "помаранчеву" зону карантину, в якій залишилися лише дві області. Решта регіонів "Жовті".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19