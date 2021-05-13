В Україні підтвердили ще 6813 нових випадків-19 і майже 350 смертей

В Україні за минулу добу, 12 травня, зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу . Найбільше заражень у Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Серед захворілих-19 289 дітей та 160 медпрацівників. Найбільше заражень за добу виявили в Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) і Рівненській (459) областях.

Госпіталізували за вчора 2569 осіб, а також підтвердили 346 летальних випадків. Одужали при цьому 19 507 осіб.

Всього за 12 травня проведено 89 490 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-35 366, методом ІФА - 15 261, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 38 863.

З початку пандемії в країні заразилися 2 млн 135 тисяч 886 осіб, одужали - 1 млн 816 тисяч 643, летальних випадків - 47 333.